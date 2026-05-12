PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugenaufruf: 91-Jähriger um vierstelligen Bargeldbetrag beraubt

Wuppertal (ots)

Montagmorgen (11.05.2026, 09:00 Uhr) raubte ein bislang unbekannter 
Täter einen 91-Jährigen aus, nachdem er zuvor Bargeld abhob.  

Der Senior suchte ein Geldinstitut an der Kölner Straße in Remscheid 
auf. Dort hob er eine größere Summe Bargeld von seinem Konto ab. 
Anschließend verließ er das Gebäude und stieg in sein Auto. Noch 
bevor er seine Fahrt startete, öffnete ein unbekannter Mann die 
Beifahrertür und fragte den Senior, ob er ihm Geld wechseln könne. 
Als der 91-Jährige seine Brieftasche hervorholte, beugte sich der 
Unbekannte in den Pkw, ergriff die Hand des Seniors und entnahm das 
Bargeld. Unmittelbar danach entfernte sich der Angreifer. 

Eine direkt eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. 

Der Räuber ist männlich und circa 30 Jahre alt. Er hat dunkles Haar 
und einen Schnurrbart. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen
können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 15:23

    POL-W: W Schwerer Motorradunfall auf der L411

    Wuppertal (ots) - Am Samstagnachmittag (09.05.2026, 14:59 Uhr) kam es auf der L411 zu einem Unfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Ein 56-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner Honda auf der L411 in Richtung Norden. Im Bereich der Kreuzung L411 und L81 beabsichtigte er nach links abzubiegen. Eine dahinter fahrende 27-jährige Motorradfahrerin steuerte ihre Honda neben den 56-Jährigen und es kam zu einem Kontakt. ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:47

    POL-W: W Gefährliche Körperverletzung am Nordpark

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu heute (11.05.2026, 00:30 Uhr) gerieten mehrere Personen in eine Auseinandersetzung, bei denen drei (m 20, m 24, m 27) von ihnen Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die drei geschädigten Männer an einer Parkfläche des Nordparks auf, als ein Fahrzeug bei ihnen hielt. Unmittelbar sprühten die Fahrzeuginsassen Reizgas aus dem Fahrzeug in die Richtung der ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:09

    POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall auf der Ronsdorfer Straße

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu gestern (10.05.2026, 00:15 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem folgenschweren Unfall. Eine 19-Jährige war in Begleitung einer 21-jährigen Beifahrerin in einem BMW auf der Ronsdorfer Straße in Richtung Lichtscheid unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve unterhalb der Barmenia-Allee fuhr zeitgleich ein 21-Jähriger mit einem VW Golf in dieselbe Richtung. Mutmaßlich aufgrund nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren