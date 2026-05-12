Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugenaufruf: 91-Jähriger um vierstelligen Bargeldbetrag beraubt

Wuppertal (ots)

Montagmorgen (11.05.2026, 09:00 Uhr) raubte ein bislang unbekannter Täter einen 91-Jährigen aus, nachdem er zuvor Bargeld abhob. Der Senior suchte ein Geldinstitut an der Kölner Straße in Remscheid auf. Dort hob er eine größere Summe Bargeld von seinem Konto ab. Anschließend verließ er das Gebäude und stieg in sein Auto. Noch bevor er seine Fahrt startete, öffnete ein unbekannter Mann die Beifahrertür und fragte den Senior, ob er ihm Geld wechseln könne. Als der 91-Jährige seine Brieftasche hervorholte, beugte sich der Unbekannte in den Pkw, ergriff die Hand des Seniors und entnahm das Bargeld. Unmittelbar danach entfernte sich der Angreifer. Eine direkt eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Räuber ist männlich und circa 30 Jahre alt. Er hat dunkles Haar und einen Schnurrbart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 zu melden.

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