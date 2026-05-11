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Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Motorradunfall auf der L411

Wuppertal (ots)

Am Samstagnachmittag (09.05.2026, 14:59 Uhr) kam es auf der L411 zu 
einem Unfall mit zwei beteiligten Motorrädern.

Ein 56-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner Honda auf der L411 in 
Richtung Norden. Im Bereich der Kreuzung L411 und L81 beabsichtigte 
er nach links abzubiegen. Eine dahinter fahrende 27-jährige 
Motorradfahrerin steuerte ihre Honda neben den 56-Jährigen und es kam
zu einem Kontakt. Infolgedessen stürzte der 56-jährige 
Motorradfahrer. Er wurde dabei schwer verletzt und durch 
Rettungskräfte zur  stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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