POL-W: W Schwerer Motorradunfall auf der L411
Wuppertal (ots)
Am Samstagnachmittag (09.05.2026, 14:59 Uhr) kam es auf der L411 zu einem Unfall mit zwei beteiligten Motorrädern. Ein 56-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner Honda auf der L411 in Richtung Norden. Im Bereich der Kreuzung L411 und L81 beabsichtigte er nach links abzubiegen. Eine dahinter fahrende 27-jährige Motorradfahrerin steuerte ihre Honda neben den 56-Jährigen und es kam zu einem Kontakt. Infolgedessen stürzte der 56-jährige Motorradfahrer. Er wurde dabei schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 7.000 Euro.
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