Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Feuerwehreinsatz in der Innenstadt nach Stromausfall

Pforzheim (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, wurde gegen 12.00 Uhr mittags der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung im Bereich der Pforzheimer Innenstadt gemeldet. Daraufhin rückte eine Vielzahl von Feuerwehrfahrzeugen aus. Vor Ort im Bereich der Fußgängerzone rund um das Gebäude des ehemaligen Kaufhofs konnte jedoch nichts festgestellt werden. Da in etwa zeitgleich mit der Alarmierung der Feuerwehr für eine sehr kurze Zeit der Strom ausgefallen war, lief das Notstromaggregat im Gebäude des Stadttheaters am Waisenhausplatz. Die Abgase des Notstromaggregats, welche ordnungsgemäß aus dem dafür vorgesehenen Kamin austraten, führten dazu, dass besorgte Bürgerinnen und Bürger auch hierfür den Notruf wählten. Auch eine im Bereich Bahnhofstraße gemeldet Rauchentwicklung war auf einen kurzzeitigen Stromausfall zurückzuführen. Die Feuerwehr konnte für alle Adressen schnell Entwarnung geben; es gab keine Schadfeuer in diesem Bereich.

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell