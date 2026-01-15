PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Feuerwehreinsatz in der Innenstadt nach Stromausfall

Pforzheim (ots)

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, wurde gegen 12.00 Uhr mittags der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung im Bereich der Pforzheimer Innenstadt gemeldet. Daraufhin rückte eine Vielzahl von Feuerwehrfahrzeugen aus. Vor Ort im Bereich der Fußgängerzone rund um das Gebäude des ehemaligen Kaufhofs konnte jedoch nichts festgestellt werden. Da in etwa zeitgleich mit der Alarmierung der Feuerwehr für eine sehr kurze Zeit der Strom ausgefallen war, lief das Notstromaggregat im Gebäude des Stadttheaters am Waisenhausplatz. Die Abgase des Notstromaggregats, welche ordnungsgemäß aus dem dafür vorgesehenen Kamin austraten, führten dazu, dass besorgte Bürgerinnen und Bürger auch hierfür den Notruf wählten. Auch eine im Bereich Bahnhofstraße gemeldet Rauchentwicklung war auf einen kurzzeitigen Stromausfall zurückzuführen. Die Feuerwehr konnte für alle Adressen schnell Entwarnung geben; es gab keine Schadfeuer in diesem Bereich.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Pforzheim

Telefon: 07231 39-2511
E-Mail: fw@pforzheim.de
https://www.feuerwehr-pforzheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Pforzheim
Weitere Meldungen: Feuerwehr Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 08:31

    FW Pforzheim: Stromausfall nach Kabelbrand in Trafostation

    Pforzheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es in der Pforzheimer Oststadt, sowie im Ortsteil Eutingen zu einem größeren Stromausfall. Die Feuerwehr Pforzheim wurde gegen 01:00Uhr zu einem Kabelbrand in einer Trafostation gerufen. Beim Eintreffen der Kräfte quoll schwarzer Rauch aus der Trafostation. Nachdem von den Stadtwerken Pforzheim die 20KVA Station abgeschaltet wurde, konnten die Einsatzkräfte den Raum ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:59

    FW Pforzheim: Zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht für die Feuerwehr Pforzheim

    Pforzheim (ots) - Der Jahreswechsel 2025/2026 war für die Feuerwehr Pforzheim eine durchschnittliche Silvesternacht. Die Feuerwehr Pforzheim wurde zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr zu 22 Feuerwehreinsätzen alarmiert. Im Enzkreis kam es zu 17 Einsätzen. Durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk bzw. vermutliche Brandstiftung kam es zu zahlreichen Kleinbränden im ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 07:03

    FW Pforzheim: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

    Pforzheim (ots) - Gegen 04:00 Uhr am Samstagmorgen kam es in Pforzheim in der Kopernikusallee zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden, wurde das Einsatzstichwort durch die Integrierte Leitstelle Pforzheim frühzeitig erhöht und zusätzliche Kräfte alarmiert.Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Bewohner der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren