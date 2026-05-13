Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Frau nach Brand in Wohnung

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (12.05.2026, 19:50 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Brand, bei dem eine Frau (78) sehr schwere Verbrennungen erlitt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kleeblatt meldeten der Feuerwehr, dass sie eine Frau, die in Flammen stand, gelöscht hatten. Zuvor hatten die Bewohner den Alarm des Rauchmelders gehört. Zu einem größeren Brandgeschehen in den Räumen kam es nicht. Die schwerverletzte 78-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

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