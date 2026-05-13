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Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzte Frau nach Brand in Wohnung

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (12.05.2026, 19:50 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem 
Brand, bei dem eine Frau (78) sehr schwere Verbrennungen erlitt.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kleeblatt meldeten 
der Feuerwehr, dass sie eine Frau, die in Flammen stand, gelöscht 
hatten. Zuvor hatten die Bewohner den Alarm des Rauchmelders gehört.

Zu einem größeren Brandgeschehen in den Räumen kam es nicht. 

Die schwerverletzte 78-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber 
in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die 
Brandursache zu klären.

Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein 
Fremdverschulden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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