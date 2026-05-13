PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vermisstensuche nach der 66-jährigen Petra R. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

POL-W: SG Vermisstensuche nach der 66-jährigen Petra R. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Seit dem 12.05.2026, 17:30 Uhr, wird die 66-jährige Petra R. aus 
Solingen vermisst. Zuletzt wurde sie an der Messerstraße gesehen. 

Die Vermisste ist circa 1,60 m groß und von schlanker Statur. Ihre 
braunen Haare trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. 

Petra R. ist vermutlich zeitlich und örtlich nicht orientiert. 

Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 
oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 11:03

    POL-W: W Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Am 12.05.2026, gegen 09:20 Uhr, kam es auf der Augustastraße zu einem Verkehrsunfall eines Pkw. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Cupra Terramar auf der Augustastraße in Richtung Irenenstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge stieß er gegen Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel und beschädigte am Fahrbahnrand der Gegenspur sowohl ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 10:31

    POL-W: W Schwerverletzte Frau nach Brand in Wohnung

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (12.05.2026, 19:50 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Brand, bei dem eine Frau (78) sehr schwere Verbrennungen erlitt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kleeblatt meldeten der Feuerwehr, dass sie eine Frau, die in Flammen stand, gelöscht hatten. Zuvor hatten die Bewohner den Alarm des Rauchmelders gehört. Zu einem größeren Brandgeschehen in den Räumen kam es nicht. Die ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 13:07

    POL-W: W Räuber geht leer aus - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern (11.05.2026, 12:25 Uhr) raubte ein bislang Unbekannter einer Frau die Umhängetasche, ging jedoch schließlich leer aus. Ein 29-Jähriger beobachtete einen bislang Unbekannten, der sich einer älteren Dame auf der Reichsstraße näherte und ihr die Handtasche entriss. Die 73-jährige Frau stürzte dabei und erlitt eine leichte Verletzung. Der Räuber lief in der Folge vom Tatort in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren