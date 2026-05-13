POL-W: SG Vermisstensuche nach der 66-jährigen Petra R. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe
Wuppertal (ots)
Seit dem 12.05.2026, 17:30 Uhr, wird die 66-jährige Petra R. aus Solingen vermisst. Zuletzt wurde sie an der Messerstraße gesehen. Die Vermisste ist circa 1,60 m groß und von schlanker Statur. Ihre braunen Haare trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Petra R. ist vermutlich zeitlich und örtlich nicht orientiert. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden.
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