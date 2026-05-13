POL-W: SG Vermisstensuche nach der 66-jährigen Petra R. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (12.05.2026, 19:50 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Brand, bei dem eine Frau (78) sehr schwere Verbrennungen erlitt. Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kleeblatt meldeten der Feuerwehr, dass sie eine Frau, die in Flammen stand, gelöscht hatten. Zuvor hatten die Bewohner den Alarm des Rauchmelders gehört. Zu einem größeren Brandgeschehen in den Räumen kam es nicht. Die ...

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