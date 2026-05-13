POL-W: W Frau nach Brand verstorben - Folgemeldung
Wuppertal (ots)
Gestern Abend (12.05.2026, 19:20 Uhr) erlitt eine Frau in Elberfeld bei einem Brand schwere Verletzungen. (Siehe Pressemeldung vom 13.05.2026: "W Schwerverletzte Frau nach Brand in Wohnung" oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6274426 ) Die 78-Jährige ist heute Mittag im Krankenhaus an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Der Brandort wurde mit einem Brandursachenermittler des LKA NRW aufgesucht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.
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