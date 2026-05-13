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Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau nach Brand verstorben - Folgemeldung

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (12.05.2026, 19:20 Uhr) erlitt eine Frau in Elberfeld 
bei einem Brand schwere Verletzungen.

(Siehe Pressemeldung vom 13.05.2026: "W Schwerverletzte Frau nach 
Brand in Wohnung"

oder unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6274426 )

Die 78-Jährige ist heute Mittag im Krankenhaus an den Folgen ihrer 
schweren Verletzungen verstorben.

Der Brandort wurde mit einem Brandursachenermittler des LKA NRW 
aufgesucht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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