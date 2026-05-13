POL-W: W Frau nach Brand verstorben - Folgemeldung

Wuppertal (ots) - Am 12.05.2026, gegen 09:20 Uhr, kam es auf der Augustastraße zu einem Verkehrsunfall eines Pkw. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Cupra Terramar auf der Augustastraße in Richtung Irenenstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge stieß er gegen Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel und beschädigte am Fahrbahnrand der Gegenspur sowohl ...

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