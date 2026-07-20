Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Alleinunfall mit Fahrrad: 49-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kevelaer (ots)

Am Samstag (18. Juli 2026) kam es gegen 20:15 Uhr am Heideweg in Kevelaer zu einem Alleinunfall. Ein 49-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kevelaer befuhr mit einem Fahrrad den Heideweg und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, im Bereich einer Kurve die Kontrolle. Der Mann stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Am Fahrrad entstand Sachschaden. (pp)

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