POL-HF: Unbekannte dringen in Praxis ein - Tablet und Briefmarken entwendet
Herford (ots)
(jd) In der Zeit zwischen Montag, 22.50 Uhr und Dienstag (16.06.), 7.27 Uhr öffneten bisher unbekannte Tatverdächtige gewaltsam eine Tür an der Fürstenaustraße. Dadurch gelangten sie in eine Praxis für Physiotherapie. Eine Mitarbeiterin stellte am Dienstagmorgen die durchwühlten Räumlichkeiten der Praxis fest. Nach einer ersten Durchsicht wurde ein Tablet im Wert von rund 1.000 Euro entwendet, außerdem Briefmarken im Wert von rund 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.
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