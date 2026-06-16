PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 18-jährger VW-Fahrer aus Rödinghausen fuhr am Montag (15.06.), um 9.35 Uhr auf der Rödinghauser Sraße in Richtung Hansastraße. Der Mann bog dann in den Surensiekweg ab, wo ihm ein weißer Lieferwagen entgegen kam. Dieser fuhr so weit auf der Fahrspur des Rödinghauseners, dass dieser ausweichen musste. Trotz des Ausweichmanövers konnte der 18-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der am Unfall beteiligte Fahrer des weißen Lieferwagens setzte seine Fahrt in Richtung Rödinghausen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren