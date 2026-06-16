Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 18-jährger VW-Fahrer aus Rödinghausen fuhr am Montag (15.06.), um 9.35 Uhr auf der Rödinghauser Sraße in Richtung Hansastraße. Der Mann bog dann in den Surensiekweg ab, wo ihm ein weißer Lieferwagen entgegen kam. Dieser fuhr so weit auf der Fahrspur des Rödinghauseners, dass dieser ausweichen musste. Trotz des Ausweichmanövers konnte der 18-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der am Unfall beteiligte Fahrer des weißen Lieferwagens setzte seine Fahrt in Richtung Rödinghausen fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

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