Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Hiddenhauserin fährt ohne Führerschein

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Freitag (12.06.) fuhr eine 64-jährige Frau aus Hiddenhausen um 17.45 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad in die Kirchlengener Straße aus Richtung Hiddenhausener Straße ein. Im Verlauf der Straße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, gelangte auf einen angrenzenden Grünstreifen und stürzte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, kamen der Frau zur Hilfe und stellten bei ihr deutlichen Alkoholgeruch fest. Die hinzugekommenen Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch, der deutlich positiv ausfiel. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde sie zur Wache Bünde gebracht. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Frau wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau vor Ort entlassen.

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