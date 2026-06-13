POL-HF: Pedelec gestohlen
Bünde (ots)
(PH) Im Zeitraum von Freitag (12.06), 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad /Pedelec. Das Pedelec stand zur Tatzeit in einer Garage an der Uferstraße in Bünde. Das grau/schwarze Pedelec war von der Marke Scott Typ ASpect eRide 30. Der Wert des Pedelec wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise möglicher Zeugen, nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen.
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