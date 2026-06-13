POL-HF: Pedelec gestohlen

Löhne (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwochabend (10.06.) eine Verkehrsunfallflucht und verständigte die Polizei. Der Mann befand sich auf einem Parkplatz an der Albert-Schweitzer-Straße und nahm einen E-Scooter-Fahrer wahr, der die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Der unbekannte Fahrer prallte um 20.18 Uhr mit seinem Scooter gegen einen geparkten Volvo. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so ...

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