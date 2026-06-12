PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter verursacht Auffahrunfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(tl) Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am gestrigen Nachmittag auf der Berliner Straße einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren gegen 14:15 Uhr ein schwarzer BMW und ein dahinterfahrender blauer Mercedes Sprinter den rechten Fahrstreifen der Berliner Straße. In Höhe des Bergertorwalls wechselte ein unbekannter Pkw unmittelbar vor dem BMW auf den rechten Fahrstreifen und unterschritt dabei den erforderlichen Sicherheitsabstand deutlich. Die Fahrerassistenzsysteme des BMW reagierten auf das Fahrmanöver mit einer automatischen Vollbremsung. Der Fahrer des nachfolgenden Mercedes Sprinter konnte trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den BMW auf. Während die Beteiligten anhielten, setzte der mutmaßliche Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen seines Fahrmanövers zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der zuständigen Dienststelle unter 05221/888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 09:24

    POL-HF: Verkehrsunfallflucht - E-Scooter-Fahrer beschädigt Auto

    Löhne (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwochabend (10.06.) eine Verkehrsunfallflucht und verständigte die Polizei. Der Mann befand sich auf einem Parkplatz an der Albert-Schweitzer-Straße und nahm einen E-Scooter-Fahrer wahr, der die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Der unbekannte Fahrer prallte um 20.18 Uhr mit seinem Scooter gegen einen geparkten Volvo. Dieser wurde durch den Zusammenstoß so ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 09:49

    POL-HF: Abbiegeunfall - Fußgängerin verletzt

    Kirchlengern (ots) - (jd) Gegen 15.30 Uhr ereignete sich gestern (09.06.) an der Straße Im Obrock ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Kirchlengern beabsichtigte, mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz zu fahren und ihre Fahrt in Richtung Anton-Hettich-Straße fortzusetzen. Auf der Straße Im Obrock hatte sich zu dieser Zeit ein Rückstau von der Lübbecker Straße gebildet. Zeitgleich kreuzte eine 88-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren