Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter verursacht Auffahrunfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(tl) Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am gestrigen Nachmittag auf der Berliner Straße einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren gegen 14:15 Uhr ein schwarzer BMW und ein dahinterfahrender blauer Mercedes Sprinter den rechten Fahrstreifen der Berliner Straße. In Höhe des Bergertorwalls wechselte ein unbekannter Pkw unmittelbar vor dem BMW auf den rechten Fahrstreifen und unterschritt dabei den erforderlichen Sicherheitsabstand deutlich. Die Fahrerassistenzsysteme des BMW reagierten auf das Fahrmanöver mit einer automatischen Vollbremsung. Der Fahrer des nachfolgenden Mercedes Sprinter konnte trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den BMW auf. Während die Beteiligten anhielten, setzte der mutmaßliche Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen seines Fahrmanövers zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich bei der zuständigen Dienststelle unter 05221/888-0 zu melden.

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