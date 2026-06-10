PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Abbiegeunfall - Fußgängerin verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Gegen 15.30 Uhr ereignete sich gestern (09.06.) an der Straße Im Obrock ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Kirchlengern beabsichtigte, mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz zu fahren und ihre Fahrt in Richtung Anton-Hettich-Straße fortzusetzen. Auf der Straße Im Obrock hatte sich zu dieser Zeit ein Rückstau von der Lübbecker Straße gebildet. Zeitgleich kreuzte eine 88-Jährige aus Kirchlengern von dem genannten Parkplatz aus die Straße Im Obrock. Als die Mercedesfahrerin nach links abbog, kam es daraufhin zum Zusammenstoß. Die 88-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 09:48

    POL-HF: Rollerfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Bünder bei Sturz verletzt

    Bünde (ots) - (jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der vergangenen Woche am Mittwoch (03.06.) ereignet hat. Bei dem Unfall an der Straße Osterkamp wurde ein 62-jähriger Bünder verletzt. Er war gegen 22.30 Uhr in Begleitung seiner Frau und mit zwei Hunden an der Straße ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:53

    POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannte entwenden Geldbörse

    Bünde (ots) - (jd) Eine Seniorin aus Bünde befand sich gestern (08.06.), um 14.00 Uhr zum Einkaufen in einem Geschäft an der Bahnhofstraße. Die Frau hatte ihre Handtasche an ihrer Gehhilfe befestigt. Während sie nach einigen Waren in der Auslage schaute, wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Wenig später stellte die Bünderin dann an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse, die sich in der Handtasche ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:51

    POL-HF: Verkehrsunfall - Rollerfahrer fährt auf Mercedes auf

    Löhne (ots) - (jd) Am Montag (08.06.) ereignete sich an der Löhner Straße ein Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Roller in Richtung Ringstraße. Unmittelbar vor ihm befand sich ein Mercedes, der von einem 45-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen gefahren wurde. Verkehrsbedingt musste der 45-Jährige auf Höhe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren