Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Abbiegeunfall - Fußgängerin verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Gegen 15.30 Uhr ereignete sich gestern (09.06.) an der Straße Im Obrock ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Kirchlengern beabsichtigte, mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz zu fahren und ihre Fahrt in Richtung Anton-Hettich-Straße fortzusetzen. Auf der Straße Im Obrock hatte sich zu dieser Zeit ein Rückstau von der Lübbecker Straße gebildet. Zeitgleich kreuzte eine 88-Jährige aus Kirchlengern von dem genannten Parkplatz aus die Straße Im Obrock. Als die Mercedesfahrerin nach links abbog, kam es daraufhin zum Zusammenstoß. Die 88-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

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