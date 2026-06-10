Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Bünder bei Sturz verletzt

Bünde (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der vergangenen Woche am Mittwoch (03.06.) ereignet hat. Bei dem Unfall an der Straße Osterkamp wurde ein 62-jähriger Bünder verletzt. Er war gegen 22.30 Uhr in Begleitung seiner Frau und mit zwei Hunden an der Straße spazieren und kam aus Richtung des Schulzentrums Nord. Aus gleicher Richtung näherte sich dann ein Kleinkraftrad, dessen Fahrer sich lautstark darüber beschwerte, dass die Fußgänger nicht weit genug am Rand gehen würden. Auf Höhe eines Kreuzungsbereichs wendete der Unbekannte sodann seinen Roller und fuhr auf die beiden Bünder zu. Der 62-Jährige wurde von dem Roller angefahren und stürzte daraufhin auf die Straße. Auch der Fahrer des Rollers stürzte und dabei brach das Visier seines Helmes ab. Er setzte sich dann auf sein Kleinkraftrad und fuhr davon. Der Unbekannte ist etwa 17 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine weiße Jacke. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

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