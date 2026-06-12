Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ausweichmanöver endet am Holzmast - Polizei sucht grünen Traktor

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Enger (ots)

(tl) Ein Ausweichmanöver auf der Dreschstraße hat am Mittwoch (10.06.), gegen 14.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall geführt. Nun sucht die Polizei nach einem beteiligten Traktorfahrer, der seine Fahrt fortsetzte. Ein 34-jähriger Mann war mit seinem weißen VW Golf auf der Dreschstraße in Richtung Westerenger unterwegs. Kurz nach der Einmündung Vorm Schürbusch kam ihm nach dessen Angaben ein Traktor mit Anhänger entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Golf-Fahrer nach rechts aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Holzmast am Fahrbahnrand. Während am Pkw erheblicher Sachschaden entstand, setzte der Fahrer des entgegenkommenden Gespanns seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grünen Traktor mit gelben Applikationen gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den beschriebenen Traktor beziehungsweise dessen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 05221/888-0 zu melden.

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