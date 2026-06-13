Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Herford (ots)

(PH) Im Tatzeitraum von Freitag, den 12.06.2026 (18:15 Uhr) bis zum Samstag, den 13.06.2026 (07:10 Uhr) wurde durch unbekannte Tätern ein weißer Mini im Bereich des Schiebedaches beschädigt. Als Tatmittel kommen u.a. aufgefundene Steine in Betracht. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Elverdisser Straße 118 in Herford. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen, nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221-888-0 entgegen.

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