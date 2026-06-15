Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Kirchlengern mit kreisweit stärkster Abnahme der Kriminalitätsbelastung

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Kirchlengern (ots)

Polizeidirektor Christian Lübke hat seine Gesprächsreihe mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Norden des Wittekindskreises fortgesetzt: Er hat Bürgermeister Rüdiger Meier im Rathaus der Gemeinde Kirchlengern besucht.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen die aktuelle Sicherheitslage, die Kriminalitätsentwicklung sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Polizei. "Eine starke Ordnungspartnerschaft ist ein wichtiger Baustein für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger", sind sich Lübke und Meier einig.

Dass dieser gemeinsame Weg erfolgreich ist, zeigt auch die Entwicklung der Kriminalitätszahlen: Kirchlengern verzeichnet aktuell mit einem Rückgang von 17 Prozent die stärkste Abnahme der Kriminalitätsbelastung im Kreis Herford.

Bürgermeister Rüdiger Meier und Polizeichef Christian Lübke wollen die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch künftig fortsetzen.

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