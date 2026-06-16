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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Abbiegeunfall - Rollerfahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Montagmorgen (15.06.) ereignete sich auf der Lübbecker Straße ein Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger aus Kirchlengern fuhr mit seinem Roller auf der Lübbecker Straße in Richtung Borriesstraße. Zeitgleich fuhr eine 40-jährige Bünderin mit ihrem Toyota auf der Fischerstraße und bog nach links in die Lübbecker Straße ab. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der vorfahrtsberechtigte 15-Jährige sein Kleinkraftrad ab und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Er stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Er wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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