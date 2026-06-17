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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (17.06.) drangen bisher unbekannte Täter in eine Bäckerei in Herford ein. Eine Mitarbeiterin bemerkte heute gegen 4.45 Uhr ein beschädigtes Fenster, durch das der oder die Unbekannten in die Bäckerei an der Bahnhofstraße gelangten. Die Täter durchsuchten die Bäckerei offensichtlich nach Diebesgut. Ob es ihnen gelang, Wertgegenstände an sich zu nehmen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Ein Tresor, der sich in der Bäckerei befindet, hielt stand, sodass er nicht geöffnet werden konnte. Zeugen, die zwischen Dienstabend, 19.45 Uhr und den frühen Morgenstunden am heutigen Mittwoch etwas Auffälliges im Bereich des Herforder Bahnhofs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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