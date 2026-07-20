Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fenster aufgehebelt: Unbekannte Täter dringen in Kindergarten vor und entwenden Spardose

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (16. Juli 2026), 19:30 Uhr und Freitag (17. Juli 2026), 07:30 Uhr kam es an der Südstraße in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten ein Fenster eines Kindergartens auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten eine Spardose, in welcher sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatte, und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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