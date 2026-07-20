POL-KLE: Rheurdt - Diebstahl eines Leichtkraftrads
Motorroller mit dem Kennzeichen WES-WX5 entwendet
Rheurdt (ots)
Unbekannte Täter haben am Sonntag (19. Juli 2026) zwischen 17:00 und 19:30 Uhr einen Motorroller gestohlen, der auf einem Parkplatz am Schulweg abgestellt war. Das Leichtkraftrad, Modell Kymco, trug das Kennzeichen WES-WX5. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
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