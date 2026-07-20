Kleve (ots) - Am frühen Samstagmorgen (18. Juli 2026) gegen 05:20 Uhr ist es in Kleve zum Diebstahl eines VW Transporters gekommen. Der Besitzer des Fahrzeugs kam gerade vom Spaziergang mit seinem Hund zurück, als sein eigener Transporter an ihm vorbeifuhr. Zuvor hatte der Wagen auf der Auffahrt des Hauses auf der Merowingerstraße gestanden. Am Steuer des VW saß ...

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