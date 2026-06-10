Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei Ulm - Tatverdächtiger nach Raubdelikt festgenommen und in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Wie berichtet kam es am 05.12.2025 in Schelklingen zu einem Raubdelikt in einer Tankstelle (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6173012) sowie am 10.12.2025 zu einem Raubdelikt in einem Drogeriemarkt in Ehingen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6176222). Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 18-Jähriger als mutmaßlicher Tatverdächtiger in beiden Fällen ermittelt werden. Im Zuge der geplanten Festnahme am 16.12.2025 gelang es dem 18-Jährigen zu flüchten.

Das Amtsgericht Ulm erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den 18-Jährigen. Über eine durch die Ulmer Staatsanwaltschaft initiierte internationale Fahndung konnte der Beschuldigte nun am 10.05.2026 am Flughafen in Zürich bei der Einreise in die Schweiz aus Brasilien festgenommen werden. Er wurde am 13.05.2026 nach Deutschland ausgeliefert und in eine JVA eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm und der Staatsanwaltschaft Ulm zum Mittäter des Raubes in der Tankstelle dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell