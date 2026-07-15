Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: KIA Sorento entwendet - Hinweise erbeten!

Ratzeburg (ots)

15.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.-14.07.2026 - Mölln

Im Zeitraum vom 13.07.2026, 20.30 Uhr bis zum 14.07.2026, 02.30 Uhr wurde aus der Danziger Straße in Mölln ein KIA Sorento gestohlen.

Wie die unbekannten Diebe in das Fahrzeug gelangten und es anschließend starten konnten, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen KIA mit Ratzeburger Kennzeichen.

Die Ratzeburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

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