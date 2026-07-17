Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einsatz der Polizei am Airport: Durchsuchung eines Flugzeugs nach Hinweis auf verdächtigen Gegenstand, Flug konnte verspätet starten

Weeze (ots)

Am heutigen Freitagvormittag (17. Juli 2026) ging am Airport Weeze ein Hinweis auf einen möglichen verdächtigen Gegenstand in einem Flugzeug ein, das sich nach erfolgter Abfertigung kurz vor dem Abflug nach Italien befand. Die Maschine wurde daraufhin gestoppt und vorsorglich evakuiert, rund 200 Personen mussten das Flugzeug verlassen. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten anschließend die Maschine und die Gepäckstücke. Bei den Maßnahmen wurde kein gefährlicher Gegenstand gefunden. Die Maschine konnte mit Verspätung starten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Androhung einer Straftat aufgenommen.

Ein Zusammenhang mit der zeitgleich stattfindenden Veranstaltung Parookaville bestand nicht. Die polizeilichen Maßnahmen hatten keine Auswirkungen auf den Ablauf der Anreise zu der Veranstaltung. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell