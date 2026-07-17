Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Volvo auf Schulparkplatz beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (16. Juli 2026) zwischen 15:00 und 15:40 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen Volvo XC90 beschädigt, der auf dem Schotterparkplatz der Schule an der Hülser-Kloster-Straße abgestellt war. An dem Volvo entstand ein Schaden hinten links am Kotflügel in Form von Dellen und Kratzern, auch das linke Bremslicht wurde beschädigt. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seiner Verantwortung nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

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