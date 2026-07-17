Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Sicher in den Sommerurlaub

Nach der erfolgreichen Aktion in Geldern weitere Verwiegeaktion in Bedburg-Hau

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Kreis Kleve/ Bedburg-Hau (ots)

Die Sommerferien startet bald und viele Menschen freuen sich auf die anstehende Reise in den Urlaub. Koffer werden gepackt, Fahrräder verladen und auch Campingmöbel oder der Grill sollen mit ans Urlaubsziel. Schnell ist dabei die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs oder Gespanns erreicht oder sogar überschritten. Damit Sie sicher an Ihrem Urlaubsort ankommen, bietet die Kreispolizeibehörde Kleve Ihnen die Möglichkeit zu einer kostenfreie Verwiegeaktion von Wohnmobilen, Wohnwagen oder anderen Gespannen. Nach dem Termin im Südkreis besteht für interessierte Bürgerinnen und Bürger am Freitag, 24. Juli 2026, in der Zeit zwischen 11:00 bis 17:00 Uhr in Bedburg-Hau die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf der Radlastwaage wiegen zu lassen. So kann ermittelt werden, ob das zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird oder ob doch noch ein paar Gegenstände zuhause bleiben und aus dem Urlaubsgepäck entfernt werden müssen.

- 24. Juli 2026, 11:00 bis 17:00 Uhr, Bedburg-Hau, Johann-van-Aken-Ring 1, Gut Rosendahl

Übrigens: Mögliche Ordnungswidrigkeiten, die im Rahmen der Aktion (Verwiegung oder Beratung) festgestellt werden, werden nicht sanktioniert. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kreispolizeibehörde Kleve freut sich auf Ihre Teilnahme und wünscht schon jetzt eine gute Fahrt in den Sommerurlaub 2026. (cs)

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