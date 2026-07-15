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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - "Coffee with a cop": Polizei lädt zum Kaffee auf den Peter-Plümpe-Platz ein
Innenminister Herbert Reul kommt nach Kevelaer

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (22. Juli 2027) lädt die Kreispolizeibehörde Kleve in Kevelaer in der Zeit von 09:30 Uhr bis etwa 14:30 Uhr zu einem Kaffee ein. Auf dem Peter-Plümpe-Platz bietet sich den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, mit den Polizistinnen und Polizisten einmal außerhalb von Einsätzen und ohne Zeitdruck ganz zwanglos ins Gespräch zu kommen. Es werden Beamtinnen und Beamte verschiedener Dienststellen, auch mit ihren Einsatzfahrzeugen, sowie mit verschiedenen Ständen der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention vor Ort sein. Für die Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr wird der Innenminister des Landes NRW, Herr Herbert Reul, anwesend sein und steht ebenfalls als Gesprächspartner zur Verfügung. Da für uns Niederrheiner zum Quatschen gerne auch ein Kopje Koffie dazugehört, wird ein historischer "Coffee-Truck" (ein kleiner Oldtimer-Bus) mit Barista-Ausstattung vor Ort sein. Die landesweite Aktion, die schon in verschiedenen Städten und Kreisen des Landes stattgefunden hat, kommt ursprünglich aus den USA. Dort gibt es den "Coffee with a Cop" schon seit 2011.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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