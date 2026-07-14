Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Informationsstand der Kreispolizeibehörde Kleve: Präventionsangebote auf dem Wochenmarkt

Kevelaer (ots)

Am kommenden Dienstag (21. Juli 2026) wird die Kreispolizeibehörde Kleve, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, mit einem Präventionsstand auf dem Wochenmarkt in Kevelaer vertreten sein. Auf dem Peter-Plümpe-Platz werden die eingesetzten Kollegen, Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers, interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos und neutral beraten. Themen der Beratung können bspw. Einbruchschutz, Betrugsmaschen oder Taschendiebstähle sein. Auch weitere Fragen rund um die Themen der Kriminalprävention beantworten die Kollegen gerne. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell