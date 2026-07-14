POL-KLE: Kevelaer - Baucontainer aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen
Kevelaer (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (13. Juli 2026) sind unbekannte Täter auf einem Baustellengelände an der Industriestraße gewaltsam in einen Baucontainer eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen aus dem Container, darunter ein Motortrennschleifer, und eine Kabeltrommel. Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter 02823 1080. (cs)
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