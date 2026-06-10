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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots)

Am 09.06.2026 wurden im Rahmen einer Kontrollstelle in der Hamburger Straße in Germersheim mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 24 Personen fest, die nicht angegurtet waren. Zudem wurden zwei Fahrzeugführer bei der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt erwischt.

Auch in den kommenden Tagen sind Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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