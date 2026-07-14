Goch-Hülm (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Montagmorgen (13. Juli 2026) einen grauen Volvo XC40 gestohlen, der auf dem Ervelensteg vor einem Wohnhaus abgestellt war. Gegen 06:15 Uhr hörte die Besitzerin des Wagens Motorgeräusche vor ihrem Haus und ging nach draußen. Sie sah, wie ein unbekannter Täter nach einem Wendevorgang mit dem Volvo an ihrem Haus ...

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