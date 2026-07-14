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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl aus Kfz
Werkzeuge entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag (13. Juli 2026), 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Hecktür eines Fiat Ducato aufgehebelt, der auf der Kölner Straße in einer Einfahrt abgestellt war. Sie entwendeten anschließend diverse Werkzeugmaschinen aus dem Laderaum des Firmenwagens. Zeugenhinweise in dem Zusammengang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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