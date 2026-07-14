Kevelaer (ots) - Zwischen Sonntag. 22:30 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, sind unbekannte Täter in die Büroräume des Freibads an der Dondertstraße eingedrungen. Sie hebelten das Eingangstor zum Gelände und dann die Türen zu den Büroräumen auf. Die Täter erbeuteten Bargeld in zweistelliger Höhe. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 ...

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