POL-KLE: Kerken - Diebstahl aus Kfz
Werkzeuge entwendet
Kerken-Nieukerk (ots)
Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag (13. Juli 2026), 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Hecktür eines Fiat Ducato aufgehebelt, der auf der Kölner Straße in einer Einfahrt abgestellt war. Sie entwendeten anschließend diverse Werkzeugmaschinen aus dem Laderaum des Firmenwagens. Zeugenhinweise in dem Zusammengang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)
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