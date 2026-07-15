POL-KLE: Weeze - Kabeldiebstahl auf Baustelle
Zeugen gesucht
Weeze (ots)
In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (14. Juli 2026) haben unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Baustellengelände an der Feldstraße verschafft. Sie entwendeten drei Kabeltrommeln sowie mehrere Meter Stromkabel aus den dortigen Rohbauten. Danach flüchteten die Unbekannten. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
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