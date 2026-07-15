PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kabeldiebstahl auf Baustelle
Zeugen gesucht

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (14. Juli 2026) haben unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Baustellengelände an der Feldstraße verschafft. Sie entwendeten drei Kabeltrommeln sowie mehrere Meter Stromkabel aus den dortigen Rohbauten. Danach flüchteten die Unbekannten. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 10:37

    POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Schießstand / Zeugen gesucht

    Emmerich-Dornick (ots) - Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag (14. Juli 2026) sind unbekannte Täter in den Schießstand eines Schützenhauses an der Dornicker Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so auf die Schießbahn. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 11:14

    POL-KLE: Kerken - Diebstahl aus Kfz / Werkzeuge entwendet

    Kerken-Nieukerk (ots) - Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag (13. Juli 2026), 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Hecktür eines Fiat Ducato aufgehebelt, der auf der Kölner Straße in einer Einfahrt abgestellt war. Sie entwendeten anschließend diverse Werkzeugmaschinen aus dem Laderaum des Firmenwagens. Zeugenhinweise in dem Zusammengang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren