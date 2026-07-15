POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Schießstand
Zeugen gesucht
Emmerich-Dornick (ots)
Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag (14. Juli 2026) sind unbekannte Täter in den Schießstand eines Schützenhauses an der Dornicker Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so auf die Schießbahn. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)
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