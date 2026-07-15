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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Schießstand
Zeugen gesucht

Emmerich-Dornick (ots)

Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag (14. Juli 2026) sind unbekannte Täter in den Schießstand eines Schützenhauses an der Dornicker Straße eingedrungen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so auf die Schießbahn. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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