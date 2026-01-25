PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall im Berufsverkehr - Schüler leicht verletzt

Neuwied (ots)

Am Freitagmorgen kam es im Neuwieder Innenstadtbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Schüler, welcher mit seinem Fahrrad unterwegs war. Hierbei wurde das Kind durch den Bus erfasst und dabei leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Neuwied hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Im Hinblick auf diesen Unfall weist die Polizei Neuwied erneut auf die besondere Bedeutung der Verkehrssicherheit von Radfahrern hin, insbesondere im Spannungsfeld Schulweg und Berufsverkehr.

Wichtige Hinweise für die Teilnahme von Fahrradfahren am Straßenverkehr:

   - Das Tragen eines Fahrradhelms kann die Möglichkeit von schweren 
     Kopfverletzungen, bei Unfällen, verhindern oder deutlich 
     reduzieren.
   - Auffällige, insbesondere reflektierende, Kleidung sorgt für eine
     bessere Wahrnehmung durch andere Verkehrsteilnehmer.
   - Achten sie auf vorausschauende und defensive Fahrweise, rechnen 
     sie immer mit Fehlern von anderen Verkehrsteilnehmen.

Die Polizei Neuwied appelliert an aller Verkehrsteilnehmer stets aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. Eltern sollten ihre Kinder für die besonderen Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam machen und Schulwege vorab zusammen begehen.

Rückfragen bitte an:

PHK L. Schaab
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied
Telefon: 02631 878-0
NOTFALL: 110

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

