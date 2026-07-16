Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Zusammenstoß zwischen Mofa und PKW

Kleve (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Juli 2026) gegen kurz vor 15:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Klombeckstraße / Südstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Mofa-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 20-Jähriger aus Goch war in seinem Kia Picanto auf der Klombeckstraße unterwegs und hatte vor, nach links in die Südstraße abzubiegen. Dabei übersah er vermutlich den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mofa-Fahrer. Der 60-Jährige aus Kleve wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube des Kia aufgeladen und danach auf die Straße geschleudert. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der 20-Jährige am Steuer des Kia blieb unverletzt, stand aber sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Da sich am äußeren Zustand des Mofas Hinweise auf eine mögliche, technische Veränderung ergaben, wurde es sichergestellt. (cs)

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