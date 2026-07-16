Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Goch (ots)

Am Dienstag (5. Mai 2026) entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger eine Geldbörse im Ladenlokal eines Non-Food-Discounters an der Klever Straße in Goch. In der Geldbörse hatte sich neben Ausweispapieren, auch eine Debitkarte befunden. Diese nutzte der Tatverdächtigte um einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag abzuheben und im weiteren Verlauf dafür, um in einem Elektronikfachgeschäft an der Bahnhofstraße in Goch, drei Artikel (ein Smartphone sowie zwei Smartwatches) zu erwerben.

Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Zwei Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/210027

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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