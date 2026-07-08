Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lagerhalle brennt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kindsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstagnachmittag brannte eine Lagerhalle im Industriegebiet. Zeugen informierten kurz vor 15 Uhr die Feuerwehr und die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Eine Mitarbeiterin, die sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs als Einzige in einem angrenzenden Büroraum befand, konnte das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden. Wie hoch die Summe ausfällt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Bislang steht nicht fest, warum das Feuer ausbrach. Da ein Fremdverschulden zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt jetzt die Kripo. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts einer Brandstiftung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |kle

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