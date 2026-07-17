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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall auf der B9
Motorradfahrer schwer verletzt

Kleve-Kellen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstag (16. Juli 2026) ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kellen zugezogen. Der Mann aus Kleve war mit seinem Suzuki-Leichtkraftrad (125er) auf dem Klever Ring in Richtung Uedemer Straße unterwegs. Kurz hinter der Ampelkreuzung zur Riswicker Straße kam der Mann nach aktuellen Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache ins Schleudern und fuhr auf einen VW Tiguan auf, der aufgrund eines Rückstaus mit verminderter Geschwindigkeit vor dem Motorradfahrer unterwegs war. Der 60-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der 39-jährige Klever am Steuer des VW blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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