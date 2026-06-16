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POL-GT: Die Kreispolizeibehörde Gütersloh tritt der RESPECT! Kampagne der Landesfachstelle blick* bei

POL-GT: Die Kreispolizeibehörde Gütersloh tritt der RESPECT! Kampagne der Landesfachstelle blick* bei
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Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MS) - Die Kreispolizeibehörde Gütersloh tritt der RESPECT! Kampagne der Landesfachstelle blick* bei und zeigt sich damit nach außen und innen als offenen Ort, an dem queere Menschen willkommen sind und sich sicher fühlen können. Im Mittelpunkt steht der bunte Aufkleber mit dem Wort "RESPECT", durch den für mehr Sichtbarkeit für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Personen im ländlichen Raum gesorgt wird. Der Aufkleber wurde bereits von Landrätin Ina Laukötter, im Beisein von Abteilungsleiter Polizei Leitendem Polizeidirektor Holger Meier, dem Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz Polizeidirektor Dirk Zeller und Kriminalhauptkommissarin Kirstin Bernstein-Rivers, Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz, im Eingangsbereich der Polizeiwache Gütersloh angebracht.

Mit den Aufklebern setzt die Polizei Gütersloh als Behörde ein sichtbares Zeichen, dass Menschen mit Respekt, Offenheit und Akzeptanz empfangen werden. Personen, die queerfeindliche Gewalt erleben, sollen ermutigt werden, Strafanzeigen zu stellen.

Um für den Themenkomplex zu sensibilisieren und Unsicherheiten über Begrifflichkeiten aufzulösen, erhalten die Mitarbeitenden Informationsmaterialien der Landesfachstelle blick*. Bereits Ende Mai fand eine interne Veranstaltung statt, in der auch Bezug zur polizeilichen Praxis hergestellt wurde. Gemäß dem Diensteid, mit dem alle Polizistinnen und Polizisten schwören, Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben, setzt sich die Polizei Gütersloh für diskriminierte und besonders verletzliche LSBTIQ-Personen ein, nimmt ihre Anliegen ernst und schützt sie.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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