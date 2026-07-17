Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus Kfz

Täter flüchtet auf Fahrrad

Geldern-Veert (ots)

Am Donnerstag (16. Juli 2026) gegen 11:45 Uhr hat ein unbekannter Täter ein Mobiltelefon aus einem Notarzteinsatzfahrzeug gestohlen, das auf der Grunewaldstraße vor einer Arztpraxis abgestellt war. Zeugen war der Mann schon vorher aufgefallen, er hatte zuvor in der Praxis gefragt, ob er dort seine Cap nass machen dürfte. Dann ging er laut der Zeugen zu dem vor der Praxis abgestellten Wagen und entwendete ein Handy aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchtete er auf einem Herrenfahrrad in Richtung Klever Straße. Der Unbekannte trug ein orangefarbenes T-Shirt, eine lange Hose und eine gelbe Kappe. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

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