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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 14.7.2026, 12:41 Uhr: Kevelaer - Informationsstand der Kreispolizeibehörde Kleve: Präventionsangebote auf dem Wochenmarkt

Kevelaer (ots)

Als weiteres Präventionsangebot werden die Kollegen auf dem Wochenmarkt in Kevelaer am Dienstag (21. Juli 2026) auch Fahrradcodierungen vornehmen. Dabei wird ein kleiner Aufkleber am Zweirad angebracht, welcher zum Zwecke des Diebstahlschutzes nicht nur die Registrierung bei der Polizei symbolisiert. Auch nach einem Wiederauffinden kann er helfen, das Fahrrad oder Pedelec seinem Besitzer zuzuordnen. Wichtig: Für die Registrierung vor Ort wird neben dem Fahrrad oder Pedelec auch ein dazugehöriger Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbelegs und ein Personalausweis benötigt. Die ursprüngliche Meldung finden Sie hier: https://kleve.polizei.nrw/presse/kevelaer-informationsstand-der-kreispolizeibehoerde-kleve (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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