Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Kfz

VW-Transporter mit dem Kennzeichen KLE-AD311 entwendet

Kleve (ots)

Am frühen Samstagmorgen (18. Juli 2026) gegen 05:20 Uhr ist es in Kleve zum Diebstahl eines VW Transporters gekommen. Der Besitzer des Fahrzeugs kam gerade vom Spaziergang mit seinem Hund zurück, als sein eigener Transporter an ihm vorbeifuhr. Zuvor hatte der Wagen auf der Auffahrt des Hauses auf der Merowingerstraße gestanden. Am Steuer des VW saß ein unbekannter Mann, der eine dunkle Kappe trug. Er fuhr mit dem Wagen in Richtung Nimweger Straße davon. Der weiße Transporter trug das Kennzeichen KLE-AD311. In dem Wagen befanden sich diverse Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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