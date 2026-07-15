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Polizei Hagen

POL-HA: Streit um Frau eskaliert - Hagener droht mit Fleischermessern

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstagmittag (14.07.2026) bedrohte ein 32-Jähriger aus Hagen seinen Kontrahenten mit zwei Fleischermessern auf offener Straße. Anwohner riefen die Polizei gegen 12.00 Uhr in die Iserlohner Straße und beschrieben eine männliche randalierende Person vor einem Mehrfamilienhaus. Diese gehe die Straße mit zwei Messern bewaffnet auf und ab. Die Einsatzkräfte trafen auf einen 32-Jährigen und sprachen ihn unter Vorhalt der Schusswaffe zu Boden. Der Hagener ließ sich von den Polizeibeamten widerstandslos fesseln und in Gewahrsam nehmen. Während des Eintreffens entfernte sich der Kontrahent mit einem Audi fluchtartig vom Tatort in Richtung Autobahn. Nach Angaben des Angreifers sei es mit dem flüchtigen 34-Jährigen aus Oberhausen zu einem Streit über eine Frau gekommen. Zuerst brachte eine Rettungswagenbesatzung den alkoholisierten und leichtverletzten 32-Jährigen zur Behandlung in ein Hagener Krankenhaus. Anschließend überführten ihn die Einsatzkräfte in das Hagener Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen. Den Flüchtigen trafen Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift an und befragten ihn zum Vorfall.

Derzeit kursiert ein Video des Vorfalls in den sozialen Netzwerken. Dieses liegt der Polizei vor und ist Gegenstand der Ermittlungen. (rei)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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