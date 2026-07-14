POL-HA: Rücknahme einer Vermisstenfahndung - Jugendliche Zarah A. wohlbehalten angetroffen

Hagen-Lennetal (ots) - In der Dolomitstraße im Lennetal wurden zwischen Samstag (11.07.) gegen frühen Nachmittag und Montagmorgen (13.07.) Kabeltrommeln von einer Baustelle entwendet. Ein 48-Jähriger verständigte gegen 09 Uhr die Polizei, nachdem er den Diebstahl bemerkte. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ...

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