Polizei Hagen

POL-HA: Faustschläge und Pfefferspray - Hagener wiederholt angegriffen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montagabend (13.07.2026) wurde ein 28-Jähriger in der Zeit von 19.40 Uhr bis 20.30 Uhr zwei Mal von einer Personengruppe angegriffen. Der Hagener versuchte nach eigenen Angaben zuvor "Betäubungsmittelhändler" vor einem Café in der Bahnhofstraße zu vertreiben. In dem entbrannten Streit griffen ihn drei Männer an und schlugen auf ihn ein. Sie entfernten sich zuerst unerkannt vom Café, kehrten jedoch um 20.30 Uhr zurück. Einer der Zurückgekehrten griff den 28-Jährigen sowie seinen 47-jährigen Begleiter nun mit Pfefferspray an. Trotz einer sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung trafen die Einsatzkräfte das Trio nicht mehr an. Die leichtverletzten Männer beschrieben den Angreifer mit dem Pfefferspray wie folgt: männlich, circa 25 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, muskulöse Statur und mit einem nordafrikanischen Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 für Hinweise zu melden. (rei)

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