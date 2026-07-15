Polizei Hagen

POL-HA: Hagener trinkt Bier vor Autofahrt und hat einen Unfall auf einem Parkplatz

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Obwohl ein 59-Jähriger vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte, setzte sich der Hagener am Dienstag (14.07.) ans Steuer seines Ford. Als der Mann um 20.30 Uhr in Hohenlimburg unterwegs war, kam es in der Esserstraße auf einem Parkplatz zu einem Unfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen suchte eine 53-jährige Hagenerin einen Parkplatz für ihren VW. Nach eigenen Angaben habe sie gestanden und darauf gewartet, dass ein Parkplatz frei wird. Beim Rückwärtsfahren sei ihr dann der Ford-Fahrer in die linke Heckseite gefahren. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gab der redselige 59-Jährige an, drei Bier vor Fahrtantritt getrunken zu haben. Er roch stark nach Alkohol. Ein Testgerät zeigte 1,2 Promille an, ein freiwilliger Drogenvortest verlief hingegen negativ. Aufgrund der Feststellungen musste der Hagener die Beamten für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Die Einsatzkräfte stellten seine Fahrerlaubnis sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. (arn)

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