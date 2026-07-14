Polizei Hagen

POL-HA: Kabeltrommeln von Baustelle entwendet - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Hagen-Lennetal (ots)

In der Dolomitstraße im Lennetal wurden zwischen Samstag (11.07.) gegen frühen Nachmittag und Montagmorgen (13.07.) Kabeltrommeln von einer Baustelle entwendet. Ein 48-Jähriger verständigte gegen 09 Uhr die Polizei, nachdem er den Diebstahl bemerkte. Bei dem Diebesgut handelt es sich um sechs Trommeln im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Hagener Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell