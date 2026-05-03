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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle mit allem in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Abend des 02.05.2026 kontrollierten Polizeikräfte in der Waldseer Straße einen Opel Vectra, weil der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Diese Verfehlung war jedoch nur die Spitze des Eisbergs: Ausweispapiere und Führerschein führte der 49-Jährige, der zurzeit keinen festen Wohnsitz hat, nicht mit. Bei der Überprüfung seiner angegebenen Personalien wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl über 1150EUR bestand. Durch unmittelbare Zahlung des Betrages konnte er einer Verhaftung entgehen. Doch nicht genug: Die Kennzeichen auf seinem Opel stammen ursprünglich von einem Lkw, HU- und Zulassungsstempel waren gefälscht, es bestand weder eine Zulassung noch eine Versicherung für das Fahrzeug. Da der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurde sein Pkw zur Verwertung sichergestellt. Immer noch nicht genug: Die eingesetzten Polizeibeamte erkannten bei dem 49-Jährigen zudem Anzeichen eines aktuellen Betäubungsmittelkonsums. Ein Urintest bestätigte die Einnahme von Amphetaminen, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Dem Mann wird nun eine Vielzahl an Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Tatbeständen vorgeworfen: Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Steuerhinterziehung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen die Zulassungspflicht, das Anschnallgebot sowie die Pflicht zum Mitführen des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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