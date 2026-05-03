Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vermeintliche Körperverletzung in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am Abend des Maifeiertages kam es während eines Festes des BASF-Siedlungsvereins zu einem Streit zweier Männer. Einer der Beiden erklärte den hinzugerufenen Polizeikräften außerdem, sein Kontrahent habe ihn auch angegriffen und dabei rücklings von einer Bierbank geschubst. Der vermeintliche - unbekannte - Täter war beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher mögliche Zeugen, Hinweise zum Tatgeschehen und/oder der Identität des zweiten Beteiligten unter der Tel.-Nr. 06235-4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de mitzuteilen.

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